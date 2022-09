Žlutá karta, která nemá obdoby! Hráč chtěl míčem trefit dron, u sudího mu to neprošlo

Záběry se okamžitě začaly šířit i na sociálních sítích, kde se jimi baví tisíce lidí. „Nikdy nezapomenu na scénu, kdy se hráči shromáždili kolem rozhodčího a vedle nich stál Marcal, který zkoušel míčem trefit dron," bavil se jeden z uživatelů Twitteru. „Fotbal nabízí všechno. Byl by to ještě vtipnější moment, kdyby to ale neznamenalo suspendování na další zápas," navázal na něj další člověk.