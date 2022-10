Ostuda v Lize mistrů? Těžko se mi to chápe, někteří fanoušci Plzni závidí, říká Hubník

Vypadáte, že jste z návratu do Champions League nadšený. Nebo se pletu?

Užívám si to. Na domácím zápase Plzně s Bayernem jsem dostal nabídku letět do Milána. Rád jsem to vzal, i když role televizního experta je úplně jiná, než když jsem hrál. Za přenosem je strašně moc práce, klidně se na něm dělá i týden. Klobouk dolů před všemi televizními profesemi.

Pět zápasů, pět porážek. Jak hodnotíte plzeňskou cestu Ligou mistrů?

Mluví se o tom špatně, protože síla soupeřů je fakt velká. Jsem rád, že fanoušci v Plzni mohli oslavit dva góly proti Bayernu, kluci si je zasloužili. Třeba bude mít Viktorka svůj den příští úterý proti Barceloně a uhraje zajímavý výsledek. V Olomouci sednu do pendolina a přijedu se podívat.

Na sociálních sítích se v souvislosti s Plzní často mluví i o ostudě. Co vy na to?

Těžko se mi to chápe. Myslím, že někteří fanoušci Plzni závidí. Každý by si přece měl přát, aby do Česka jezdily velké týmy jako Bayern, City nebo Real. Síla soupeřů Plzně je enormní a je těžké jim čelit. Ale jak jsem už zmiňoval: pokud se kluci vyvarují chyb z předchozích zápasů a bude jim přát štěstí, můžou proti Barceloně něco uhrát.

Kromě Ligy mistrů vám ale Plzeň dělá radost, ne?

Jasně. Vede ligu a má čtyřbodový náskok, což není taková samozřejmost, protože až do minulého týdne hrála na třech frontách. Škoda několika zraněných v čele s útočníkem Klimentem, v ofenzivě by hodně pomohli. Když byli kluci zdraví, došli až do Champions League.

Kdyby se přes letní předkola neproháčkovali do hlavní fáze, bylo by zle, viďte?

Pan Šádek (generální ředitel Plzně) riskoval, ale vyšlo mu to. Upřímně, trochu jsem se o Plzeň bál, protože finanční stránka je ve fotbale strašně důležitá. Bonusy z Ligy mistrů měly existenční význam. Kdyby to nevyšlo, Plzeň by třeba musela prodávat hráče. Naštěstí k tomu nedošlo a klub má zaděláno na další úspěchy. Věřím, že titul zůstane v Plzni a pohádka bude pokračovat dál.

Pojďme k vám: jak vypadá váš život po kariéře?

Nebyl to takový náraz. Rozhodování o konci kariéry bylo jednodušší vzhledem k tomu, jak se zachoval pan Minář.

Olomoucký šéf vás chtěl poslat do béčka. Navíc jen v případě postupu do druhé ligy.

Bylo to hořké: cítil jsem, že bych ještě rok v pohodě dal. Zdravotně jsem na tom byl dobře, ale nedalo se nic dělat. Hraju aspoň 1.A třídu ve Chválkovicích, mám to pět kilometrů od domu. Začal jsem jako stoper, pak jsem se posunul na střední zálohu, ale po zranění dalšího stopera jsem se vrátil dozadu. Baví mě to, na podzim jsem stihl už tři góly. Fotbal chci hrát dál, dokud mi bude zdraví sloužit.

Foto: archiv Romana Hubníka Roman Hubník má v Olomouci prodejnu motorek, čtyřkolek či elektrokoloběžek.Foto : archiv Romana Hubníka

A jak vám prosperuje obchod? Máte ho přes dva roky.