Pardubice po rozlučce s azylem vyhlížejí návrat domů. Snad nám to pomůže k záchraně, doufá Černý

„Tenhle bod pro nás na konci může mít cenu zlata," líčil Černý. „Výborně jsme se na Plzeň připravili a naštěstí jsme inkasovali jen jednou. Sázeli jsme i na to, že soupeř bude po náročném podzimním programu unavený, což se vyplnilo. Bylo to patrné už během předchozího zápasu Plzně s Brnem."

Situace Pardubic zůstává vážná, do jara půjdou z posledního místa. Celý podzim je brzdila nejděravější obrana i nejslabší útok v lize. „Sráželo nás taky to, že jsme nehráli byť jen dva zápasy po sobě ve stejné sestavě," poznamenal Kováč

„Musíme dobře potrénovat a přes zimu zkusit získat hráče, kteří nám pomůžou. Chtělo by to mít víc kmenových hráčů a nespoléhat jen na hostovačky. Víme, že to bude složité, protože spoustu peněz spolkne nový stadion, ale musíme se o to pokusit," zavelel kouč posledního týmu tabulky.