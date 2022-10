Pět a půl hodiny bez gólu. Všechno špatně, láteřili slávisté po další ztrátě

„Nechceme se vymlouvat, že máme hodně zraněných hráčů. Všichni, co jsme byli tady, jsme měli ukázat, že jsme lepší než Kluž. Přicestovalo za námi strašně moc fanoušků a další nám drží palce doma, ale nevyhráli jsme pro ně. Jsem zklamaný, je to další obrovská ztráta," vyletělo z naštvaného Lingra.

Čím to, že to s Kluží ani napodruhé nevyšlo? „Myslím, že v první půli jsme hráli velice dobře, jenže soupeř se dostane dvakrát třikrát do vápna a je z toho vždycky gól," litoval útočník Stanislav Tecl.