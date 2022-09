Součástí teprve druhého ročníku Konferenční ligy jsou také dva české týmy. Kvalifikací úspěšně prošla Slavia Praha, zadařilo se i 1. FC Slovácku. Obě mužstva se tak řadí k dalším 30 úspěšným evropským klubům, které byly nalosovány do osmi skupin podzimní fáze turnaje. Z každé skupiny pak do play off postupují tři týmy.