Po Kataru přijde řada na USA, Kanadu a Mexiko. MS 2026 bude gigantické, šanci na postup můžou mít i Češi

V maličkém Kataru odpadalo úmorné cestování, ovšem následující mistrovství světa bude turnajem extrémních vzdáleností. Pro představu: z nejsevernějšího z šestnácti pořadatelských měst Vancouveru je to do nejjižnějšího Mexiko City čtyři tisíce kilometrů. A ještě o 500 kilometrů víc dělí třeba Vancouver a Miami.

Původně se počítalo s šestnácti skupinami po třech týmech (do rozšířeného play off by postoupily první dva), ale na konci letošního šampionátu se začalo mluvit o dvanácti skupinách po čtyřech. V takovém případě by se mohlo hrát až 104 utkání. „V Kataru často nebylo do poslední minuty jasné, kdo postoupí. Skupiny s čtyřmi týmy měly úspěch," pravil prezident FIFA Gianni Infantino. „Musíme to znovu probrat."