Po Spartě jsem měl v hlavě blok, říká Šulc. Zachránilo ho hostování a osudový trenér

Když jste v létě šel do Jablonce, říkal jste, že se tam jdete restartovat a dostat zpátky do pohody. Daří se to?

Rozjeté to mám dobře. Dvěma góly jsem vyrovnal svoje sezonní maximum, k tomu mám dvě asistence. Vážím si šance, kterou jsem dostal v Jablonci, a prosadil jsem se do základu. Už od začátku mi hodně pomáhá trenér Horejš.

Jablonec jste si vybral i kvůli němu, viďte? Znáte se ze společné štace v Českých Budějovicích.

V Dynamu se mi pod ním dařilo a bavil mě fotbal, který chtěl hrát. Do Jablonce si z Budějovic přivedl svoje lidi, třeba asistenta Kohouta a kouče gólmanů Maceje. Hrajeme fajn fotbal a hrajeme ho dobře, akorát to zatím nepřináší výsledky. Snad se to na jaře změní.

Jak dlouho vám trvalo vrátit se do formy?

Na začátku se mi v Jablonci nedařilo. Podepsal se na mně únorový zápas s Plzní na Spartě a všechno okolo, bylo to hodně nepříjemné.

Neproměnil jste tři tutovky, Sparta vyrovnala a v Plzni jste se definitivně odsoudil k pozici náhradníka.

Měl jsme v hlavě blok a dlouho jsem se ho nemohl zbavit. Teď už se ale dostávám zpátky do pohody.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Šulc patří Plzni, ale od léta hostuje v Jablonci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Je v Jablonci menší tlak než v Plzni?

Neřekl bych, že je menší. Chceme hrát nahoře, ale jsme čtrnáctí, takže tlak je před každým zápasem. Rozhodně máme tým na to, abychom hráli výš než tam, kde jsme teď. Jenže na podzim to nešlo.

Čím to?

Zdůraznil bych sedm červených karet, což je extrém. Nikdo jich na podzim v lize nedostal víc. Jen proti Spartě jsme v oslabení brali body, jinak nás to pokaždé semlelo.

KONEC ZÁPASU! Bojovali jsme statečně v početní nevýhodě, ale po srovnání sil na hrací ploše jsme nakonec inkasovali v závěru zápasu a prohráváme v posledním zápase roku 2022. #vprvnilinii #FKJMBL pic.twitter.com/J6TWJCHrxf — FK Jablonec (@FKJablonec) November 12, 2022

Může vám pomoct zimní pauza? Na jaře můžete začít od nuly.

Jasně. Tabulka je hodně vyrovnaná a pokud uděláte bodovou šňůru, rychle se dostanete výš. Pravda, na jaře začínáme těžkým losem. Slavia venku, Zlín doma... Tyhle dva zápasy napoví.

V jednadvaceti jste už na čtvrtém hostování, před Jabloncem jste prošel Jihlavou, Opavou a Budějovicemi. Jak to snášíte?

Stěhování mi nevadí, jsem samotář a introvert. Nevadí mi být sám. Ale v Jablonci jsem si s klukama sedl rychle, parta je tam suprová. Hodně mi pomohli třeba Krobík (obránce Jan Krob) s Tomášem Hübschmanem.

Foto: FK Jablonec Kouč David Horejš při přípravě Jablonce na novou sezonu.Foto : FK Jablonec

Hübschman je o devatenáct let starší než vy, věkově by mohl být váš táta.

(usmívá se) Na veterány mám štěstí. V Opavě jsem byl s Pavlem Zavadilem, v Budějovicích byli Jarda Drobný s Tomášem Sivokem a teď v Jablonci mám Tomáše. Jsem rád, že jsem tyhle borce mohl potkat ještě na hřišti.

Ještě k Plzni, které patříte: sledoval jste velké zápasy s Bayernem, Barcelonou a Interem Milán v Lize mistrů?

Držel jsem palce, ale nepovedlo se to. Dost důležitý byl letní postup do hlavní fáze, klobouk dolů před klukama. Taky bych si někdy chtěl Ligu mistrů zahrát, ovšem teď se soustředím na Jablonec. A na to, aby se moje výkony vrátily na úroveň, na které byly, a třeba se i ještě zlepšily.

Odnášíme si obrovskou motivaci pro další práci. Je vidět, že světový fotbal je jinde, říká Michal BílekVideo : Sport.cz

Platí, že i jaro strávíte v Jablonci?

Vypadá to tak. Zatím se nikdo z Plzně neozval, že bych se tam měl vracet do přípravy. Rád bych v Jablonci znovu hrál co nejvíc, abych se dostal do formy před EURO jednadvacítek.

Mrzelo vás, že jste se v září nedostal do nominace pro úspěšnou baráž s Islandem?

Vzal jsem to v pohodě, protože moje výkony neodpovídaly tomu, abych mohl být v jednadvacítce. Trenér Suchopárek mě držel v nominaci i v časech, kdy jsem toho v Plzni moc neodehrál, ale v baráži bych týmu asi moc nepomohl. Fandil jsem klukům u televize a věřil jsem, že to zvládnou.

A co říkáte na los mistrovství Evropy? Nešetřil vás.

Anglie, Německo, Izrael... Je to těžký los, ale na EURO si už nevyberete. Máme ještě pár přípravných zápasů, takže se můžeme dobře připravit. Jsem rád, že zase můžu být u toho.

Co čekáte od přáteláků s Portugalskem a Norskem?