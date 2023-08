Podivnosti Patákovy (ne)penalty. Ve hře je sázkový podvod, policie čeká na podnět

Kauza nepochopitelného pokutového kopu uděleného sudím Michalem Patákem, přezdívaným „Řezník z Horní Břízy“, v posledních dnech hýbe českým fotbalovým rybníčkem. Co mohlo arbitra s nepříliš dobrou pověstí vést k odpískání penalty v osmé minutě (původně tříminutového) nastavení první půle zápasu ČFL mezi Admirou a českobudějovickým Dynamem? Podle některých by na vině mohly být nezvykle vysoké sázky na to, že v úvodním dějství padnou alespoň dvě branky. Policie každopádně případ zatím neřeší, neboť se jí nedostalo žádného konkrétního podnětu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Michal Paták na archivním snímku

Článek S teorií, že k pokutovému kopu došlo kvůli zmíněným sázkám, přišel twitterový účet Suspicious Game, jenž se zabývá právě touto problematikou. Podle něj bylo ve 33. minutě na scénář, že v prvním poločase dojde alespoň ke dvěma gólům, vsazeno více než 18 000 euro (přes 432 tisíc korun). A to prý není ani vyloučené, že celkový obnos byl nakonec ještě daleko tučnější. Mimochodem, po proměněné penaltě bylo o pauze skóre právě 2:0. Takový balík působí v kontextu toho, že šlo o řadové třetiligové utkání, jako pěst na oko. Do sledu událostí zdánlivě nezapadá fakt, že Dynamu byla v prvním poločase odvolána jedna trefa pro hraniční ofsajd, jelikož tou by se přeci předpoklad alespoň dvou gólů naplnil. pic.twitter.com/sfe9qjrY5R — Suspicious Game (@suspiciousgame_) August 20, 2023 Jenže pokud opravdu šlo o sázkový podvod, možná mohlo být cílem, aby druhá branka padla co nejpozději. Tím by totiž živý kurz na minimálně dva góly za poločas minutu od minuty rostl. Zmrdství level milion! ČFL Admira - @SK_Dynamo_CB penalta čas 45+10! Měly být nastaveny 3 min., a opakovaně rozhodčí Paták! 🤮 Doufám že se s ním pane hejtmane a předsedo KRaD ŘKČ @spotakruda a @FacrRozhodci naložíte, že tyhle lidi už nebudou prznit fotbal! @FACR_Asociace pic.twitter.com/AKdLdMkAg8 — Tomáš Pintér (@pitrs78) August 20, 2023 Sport.cz kontaktoval i Policii ČR s dotazem, zdali se víkendový duel pro možnost sázkového podvodu prošetřuje. „V souvislosti s tím neevidujeme žádné trestní oznámení. V případě, že se domníváte, že mohlo dojít k protiprávnímu jednání, můžete věc oznámit na příslušném oddělení policie," stálo v odpovědi. Jinými slovy, policie by pro bližší zkoumání případu musela obdržet nějaký podnět, jemuž se jí ale zatím nedostalo. Prozatím tak veškeré teorie o Patákově prapodivné penaltě žijí pouze v rovině spekulací. Fotbal GLOSA: Český fotbal pro fanoušky? S řezníky na listině arbitrů asi těžko…

