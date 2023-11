Baník má málo odolných hráčů, chybí dirigent, míní Kopecký

Baník měl po prvních pěti ligových kolech jen čtyři body, pak se Hapalův soubor vzchopil a sedm zápasů v nejvyšší soutěži neprohrál, vyšvihl se do elitní šestky, postoupil v poháru přes třetiligové Zápy. „I já jsem po vítězstvích v Olomouci a Teplicích nabyl dojmu, že se tým zvedá. Ale mezitím Baník také ztratil s Pardubicemi, možná se mužstvu hraje lépe venku. Je to těžké,“ přemítá Kopecký s vědomím následných porážek s Jabloncem a Zlínem.

Po pohárovém krachu se Zlínem, po kterém se Baníku zavřela jedna potenciální cesta do Evropy, promluvili důrazně k hráčům nespokojení fanoušci. „V Ostravě jsou tvrdší,“ ví Kopecký. „Věřím, že pan Brabec je z toho nešťastný. On je člověkem, který chce Baníku pomoct,“ dodává s odkazem na majitele.

Ostravský klub prošel v létě razantní obměnou, přišlo deset nových hráčů. Potřebuje tým ještě čas, aby si vše sedlo, jak se často zmiňuje? „To už neberu, to už vypadá jako alibi. Ono by si to mohlo sedat ještě dlouho, na to nikdo z fanoušků moc čekat nebude. To nejde. Vím, že přišlo hodně nových hráčů. Osobně si ale kladu otázku, jestli jsou takovými osobnostmi a mentálně silnými hráči, kteří se nepodělají z toho, když přijde těžká situace. Určitě to není jen v trenérech. Baník musí mít odolné hráče, kteří mužstvo potáhnou. A takových je tam málo,“ pozoruje Kopecký.