Vypískaný Baník opět nepřesvědčil! Fandové zuří. Chápu je, tohle byla cesta do Evropy, řekl Hapal

„Taky jsem to tady zažil a vzpomněl jsem si na to, když nám to nešlo a fanoušci nás vypískávali,“ řekl trenér Bronislav Červenka, jenž nedávno na lavičce Zlína nahradil odvolaného Pavla Vrbu. „Není to tu jednoduché pro hráče, ale ani pro trenéry. Na druhou stranu místní fanoušci jim dávají velkou podporu, ale chtějí vítězství. Baník měl teď slušnou sérii, věřím, že se z dvou nepovedených zápasů zase oklepe,“ řekl Červenka, jenž kdysi s trénováním začínal právě v Ostravě jako asistent Radima Kučery.