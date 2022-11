Bohemians ukončili pohádku Hlučína. Udrží Květa pro jaro? Úspěch mu přejeme i jinde, zní z kabiny Klokanů

Role pohárového favorita? Nic záviděníhodného, navíc když vás čeká mužstvo, které v předchozím kole vyřadilo úřadujícího mistra ligy. Klokani ale žádné podcenění třetiligového soka nedopustili a zodpovědným výkonem si dokráčeli pro pohodlnou výhru 3:0 nad Hlučínem. Podzimní část sezóny tak zakončili postupem do čtvrtfinále MOL Cupu. „Na soupeře jsme se pečlivě připravovali a hráči splnili přesně to, co jsme očekávali,“ těšilo Ivana Haška, asistenta trenéra Bohemians.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Euforie fotbalistů Bohemians Praha 1905.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Článek Prvoligovému celku nesporně pomohl jak dobrý vstup do zápasu, tak kvalita v zahrávání standardních situací. Skóre totiž otevřel již po sedmi minutách hry a rohovém kopu Martina Nového Daniel Krch, třetí branku Bohemians vstřelil po podobném centru od praporku Lukáš Hůlka. „Viděli jsme, že máme výškovou převahu a chtěli toho využít, což se nám podařilo. Za to jsme rádi, protože právě na standardky jsme se soustředili," pochvaloval si Hašek. Kouče Hlučína Filipa Smékala naopak inkasované branky z rohových kopů pochopitelně mrzely. „Moc dobře jsme věděli, že Bohemka může uspět ze standardek. Bohužel v nich ukázal kvalitu a my jsme jej nedokázali ubránit," smutnil trenér celku, který ochutnal soutěžní porážku poprvé od 21. srpna a přezimuje na druhém místě MSFL. MOL Cup Sparta slaví po výhře v Ostravě postup. Klokani další senzaci v poháru nepřipustili Ani přes tříbrankové vítězství ale v táboře Klokanů nepanovala pouze spokojenost. Rozdíl ve skóre totiž mohl být ještě vyšší, Ladislav Mužík ze svých tří tutovek vytěžil pouze jednu branku, obrovskou příležitost ve druhém dějství zazdil také střídající David Bartek. „Určitě tomu nepomohl těžký terén, nechci to ale házet jen na něj. Utkání jsme si mohli udělat daleko jednodušší, tyhle šance prostě musíme proměňovat," kritizoval neefektivitu svých svěřenců Hašek. Kromě výše zmíněných se mohl také dvakrát prosadil Roman Květ, pokaždé jej ale o gólovou radost připravila branková konstrukce. Připravila se tak ofenzivní hvězda Bohemians o možnost naposledy oslavit gól v zelenobílém dresu? „Roman hrál na podzim skvěle a dařilo se mu. Budu moc rád, pokud zůstane, pochopitelně ale má i nabídky odjinud. Pokud se rozhodne odejít, přeji mu úspěch i v jiném týmu," vzkázal na adresu nejlepšího střelce Klokanů Hašek. MOL Cup Baníku plný dům nepomohl, postup slaví Sparta. V takové atmosféře chcete hrát, těšilo Priskeho