Bohemians postihla zdravotní krize. Trenéra potěšil Köstl, šanci dostal také mladičký stoper

Jak jste vnímal průběh utkání?

Je to pro mě rozporuplné hodnocení, chtěli jsme v domácím prostředí zvítězit. Přijel ale soupeř, který přes zimu výrazně zkvalitnil defenzivu. Přesvědčily se o tom i jiné týmy, tušili jsme tedy, že by to utkání mohlo být o jedné brance. Remíza asi odpovídá jeho průběhu, nebýt té vyložené šance Erika v závěru. Tou jsme neměli pohrdnout.

Kvůli zranění odstoupil v prvním poločase David Puškáč, víte už něco konkrétního? Jak to s ním vypadá?

Jedná se o svalový problém. Půjde na sono, pak se dozvíme více. V tuhle chvíli asi ani žádný lékař není schopný nic říct. Nebylo to asi nic dramatického, ale ucítil nějaké píchnutí, takže chtěl vystřídat z tohoto důvodu.

Na začátku jara se říkalo, že Bohemians má hodně postů zdvojených. Teď to ale vypadá že lavička již tak silná není...

Postihla nás zdravotní krize. Stala se nám dvě zranění (Ondřej Petrák a Antonín Křapka, pozn. red.), která byla mechanického charakteru ze zápasu a nesouvisela s tréninkovým procesem, těm se těžko vyhýbá. Je pak takovým zákonem schválnosti, že oba tito hráči nastupují na stejném postu. Navíc celým týmem v posledních týdnech prošla viróza a přidala se také střevní chřipka.

Na stoperu tak nastoupil od začátku poprvé v kariéře devatenáctiletý odchovanec Adam Kadlec, jak se Vám zamlouval jeho výkon?

Vedl si slušně, šanci si zasloužil. Je dobře nastavený v hlavě, popral se s tím solidně. Byl sice u inkasovaného gólu, ale spíše na konci toho řetězce, neudělal tu primární chybu. Navíc ukázal i slušné rychlostní parametry. Řezníček ho trochu trápil a v soubojích mu dal výuční list, ale na devatenáctiletého borce proti nejlepšímu střelci ligy dle mého názoru obstál.

Zvažovali jste vzhledem ke zdravotním potížím středních obránců, že by se na tuhle pozici zatáhl Daniel Köstl? Ten nakonec nastoupil na halvbeku a asistoval u gólu...

Bylo to jedno z řešení, takové to alibistické. Mohli jsme to postavit tradičně, konzervativně. Promítl jsem si ale přípravu a Kadlec všechny zápasy vypadal skvěle, dokonce jsme i uvažovali, že ho nasadíme hned v prvním kole. O Köstlovi jsme pak věděli, že na halvbeku podává výborné výkony, fungoval nám tam. Pomohl nám také výškou, což bylo důležité, protože v posledních zápasech nás trápily obranné standardky.

Čeká vás anglický týden kvůli středečnímu pohárovému duelu se Slováckem. Přijde vám to, vzhledem k momentální formě soupeře, jako krutý los?