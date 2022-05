Boj Sparty se Slováckem o pohárovou trofej odplavil déšť

„Nejde hrát, celé hřiště je pod vodou a jsou na něm kaluže. Navíc není předpoklad, že se počasí umoudří. Museli jsme brát ohled na to, aby se nikdo nezranil," vysvětlil pro ČT Sport Szikszay.

Kapitán Slovácka Michal Kadlec s rozhodnutím souhlasí. „Na takovém trávníku by se nedal hrát fotbal. Mrzí nás to hlavně kvůli fanouškům, vždyť bylo vyprodáno. Na světě jsou ale horší věci. Náhradní termín 18. května by byl pro mnohé kluky nepříjemný, protože už mají po původně předpokládaném konci sezony zamluvené dovolené. Museli bychom se ale přizpůsobit," má jasno.