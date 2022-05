Slovácko ve finále může, Sparta musí. Většina faktorů hraje do karet Moravanům

Plzeň se Slavií se perou o mistrovský titul. Do finále Českého poháru se probojovaly celky, kterým nejvyšší ligové příčky unikly. Slovácko vyhlíží svou první trofej v klubové historii, kterou by si tým z Uherského Hradiště za sympatické výkony v sezoně určitě zasloužil. Sparta do posledního kola základní části doufala v zisk titulu, nakonec se ale musí spokojit jen s pohárovým finále. Zápasové kurzy jsou poměrně vyrovnané. O něco větší šanci zvítězit mají podle bookmakerů Letenští, jejich výhra v základní hrací době je ohodnocena kurzem 2,5:1. Na výhru Slovácka je vypsán kurz 2,93:1, remíza se sází v kurzu 3,2:1.

Je to pro nás zápas sezony. Chceme se zapsat do historie, říká kapitán Slovácka Michal KadlecVideo : Sport.cz, FAČR

Článek Kurzy na zisk trofeje jsou ještě vyrovnanější. Slovácký triumf je oceněn kurzem 2:1, na letenský úspěch se sází v kurzu 1,8:1. Výhru svěřenců Pavla Vrby po devadesáti minutách očekává 60 % fanoušků. Na Slovácko jde 20 % vkladů, stejné procento směřuje i na remízu. „Český pohár bývá často podceňován, ale ve finále už jde obvykle o hodně a v letošním dvojnásob. Slovácko hraje o klubový superúspěch. Evropu má už teď ze čtvrté pozice v lize jistou, ale pohárová výhra by pro něj znamenala výhodnější pohárovou cestu. Sparta hraje o záchranu sezony, aby částečně vyžehlila marný boj o titul, který vlastně skončil dřív, než začal," srovnává Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Zápas, který rozhoduje, jestli sezona byla úspěšná nebo ne, ví před pohárovým finále Pavel VrbaVideo : Sport.cz, FAČR „Dokonce by se pohárové finále mohlo stát i zápasem o setrvání Pavla Vrby na Spartě. Sezona bez trofeje by se na Letné jistě hodně řešila, dokonce by mohla být ohrožena funkce zlatého letenského chlapce Tomáše Rosického," myslí si Urbanec. Sparta je kurzově mírným favoritem, ale jelikož bylo předem jisté, že se finále bude hrát v Uherském Hradišti, nečeká ji snadný duel. Domácí naposledy nadělili Spartě na cestu ze Slovácka potupný debakl 4:0. „Slovácko prožívá velmi povedenou sezonu, kterou pravděpodobně zakončí na čtvrtém místě tabulky Fortuna ligy. Nejlepším střelcem soutěže je díky hattricku proti Baníku Václav Jurečka, který má letos životní formu. Ve velmi dobrém světle se jeví také Lukáš Sadílek. Celek trenéra Martina Svědíka cítí jedinečnou šanci na zisk první klubové trofeje, obzvlášť když hraje na domácím hřišti, kde na podzim dokázal ztrapnit svého finálového soupeře 4:0," uvědomuje si Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny. 1.FC Slovácko 🆚 AC Sparta Praha 🏆 Utkání startuje v 19 hodin a sledovat ho můžete na @sportCT 📺 pic.twitter.com/dyg3sENDQo — MOL Cup (@MOL_Cup) May 4, 2022 „Sparta navíc v posledním zápase s Hradcem rozhodně nepředvedla oslnivý výkon a Pavel Vrba působil odevzdaným dojmem. A to ještě není jistý start Adama Hložka, který utrpěl v rozcvičce před posledním utkáním svalové zranění. Těžko říct, zda se Slovácko dočká vytouženého úspěchu, ovšem většina faktorů mu hraje do karet. Proto bych si vsadil na neprohru domácích po devadesáti minutách v kursu 1,53:1," radí Hanák. Slovácko má za sebou už dvě finále Českého poháru, v obou případech však odcházelo poražené. V roce 2005 podlehl moravský celek Ostravě a před třinácti lety nestačil na Teplice. Sparta může navázat na dva roky staré vítězství proti Liberci, kdy získala pohár na hřišti soupeře. Stejný kousek mohou nyní Letenští zopakovat. Podpora na stadionu v Uherském Hradišti bude nakloněná domácím modrobílým barvám, což požene svěřence trenéra Martina Svědíka kupředu a Slovácko dá do zápasu určitě maximum. Lukáš Sadílek do Sparty? Nenecháme se takovými zprávami rozhodit, odmítá Martin SvědíkVideo : Sport.cz, FAČR „Podobné úsilí se dá očekávat od Sparty. I když bude pod velkým tlakem, má silný kádr a pokud nebude zmatkovat, mohla by s přehledem vyhrát," přemítá Markéta Světlíková, mluvčí Chance. „Ačkoliv kurzové rozdíly mezi oběma týmy tolik rozdílné nejsou, vzájemná bilance z dlouhodobého hlediska hovoří ve prospěch Sparty. Na její vítězství u nás ukazuje 67 % náběrů. Tip na Slovácko se objevuje na 18 % tiketů. Po posledním výkonu Letenských s Hradcem Králové se ale nabízí i varianta remízy, na kterou jsme přijali 14 % vkladů," avizuje Světlíková. Sázkaři také odhadují více než 2 góly v zápasu s kurzem 1,37:1. Nebo že dá každý tým 1 a více branek, což bookmakeři ohodnotili kurzem 1,74:1. MOL Cup Jedno mužstvo bude slavné, druhému zbydou oči pro pláč, ví kouč Sparty Vrba před pohárovým finále proti Slovácku

Reklama