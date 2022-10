Chorému chytil penaltu a přeje si další velkoklub. Chceme Spartu, hlásí Lapeš

„Nejlepší zápas kariéry!" radoval se po postupu do osmifinále 23letý brankář Hlučína, jenž vedle pokutového kopu zmařil hostům i další možnosti ujmout se vedení. Blýskl se například při velké šanci Ndiayeho i dorážce Chorého. „Připravovali jsme se na Plzeň poctivě. Brali jsme to jako velký svátek. Od momentu, kdy jsme si je vylosovali, jsme tímto zápasem žili. Byl to obrovské! Ale slavit nemůžeme, musíme normálně chodit do práce a chystat se na víkend," poukázal Lapeš na sobotní souboj s lídrem Moravskoslezské fotbalové ligy Kroměříží.

Plzeň měla podle předpokladů přes třetiligový tým s přehledem postoupit. Nadšeně hrající domácí ale favorita ani jednou nepustili do vedení a napodobili Bayern Mnichov, Barcelonu a Inter Milán. Žádný jiný tým v této sezoně Viktorii porazit nedokázal. Až Hlučín.

„Mají nabitý program. Není to asi jednoduché přepnout z Bayernu a Barcelony na Hlučín. My jsme se snažili předvést co nejlepší výkon a nejlepší fotbal, který umíme hrát. Nenechali jsme se přejet," vykládal Lapeš.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Brankář Jakub Lapeš objímá střelce hattricku Dominika Smékala, útočník Plzně Tomáš Chorý (vpravo) jen přihlíží.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo

Jeho velká chvíle přišla ve 47. minutě, kdy se proti němu postavil k pokutovému kopu zkušený útočník Viktorie Tomáš Chorý. A neuspěl. Lapeš vystihl střelu k levé tyči a míč vyrazil. „Bylo to i o štěstí, ale to k fotbalu patří. Z každé chycené penalty mám velkou radost. Když se chytne, tak je to velké. Složitých situací bylo více, měli ještě jeden nájezd," popisoval gólman, který v utkání prožil chvíle euforie, ale i zklamání.