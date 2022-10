Z práce šel dřív a sestřelil mistra! Hrdiny z Hlučína si všiml i Inter Milán

„Tenhle zápas si zařadím asi mezi ty, na které budu už pořád vzpomínat. Tou kulisou, tím, že jsme vyhráli nad takovým soupeřem, a i zásluhou těch tří gólů, které jsem dal. To je nejvíc," culil se 24letý útočník Hlučína.

Po závěrečném hvizdu rozhodčího Tomáše Batíka pak dlouho zůstával na trávníku hlučínského hřiště. Do šatny jej nechtěli pustit fanoušci, především pak ti nejmenší, kteří se dožadovali společné fotografie, podpisu na dres, kopačku, ale i kůži na rukou.

„Chtěli jsme si to užít, ale také vyhrát. Bylo to trochu snové, ale vidíte, podařilo se nám to. Teď už můžeme doufat, že dostaneme dalšího skvělého soupeře a samozřejmě si s ním zase budeme chtít poradit," říkal fotbalista druhého týmu Moravskoslezské fotbalové ligy.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Brankář Jakub Lapeš objímá střelce hattricku Dominika Smékala, útočník Plzně Tomáš Chorý (vpravo) jen přihlíží.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo

Plzni on a jeho spoluhráči přichystali první porážku v domácí soutěži. Život se jim ale tím nezmění. „Musel jsem odejít trochu dříve z práce, abych byl včas na stadionu. Na oslavy ani není čas, musíme chodit normálně do práce. Nejsme profíci, musíme si vydělávat normálně," vykládal Smékal, který měl v mládí dobře nakročeno k velkým zápasům.

Talentu odchovance Hranic na Moravě si všimli až v Interu Milán, britský The Guardian jej v roce 2015 zařadil mezi padesát největších talentů budoucí generace. Návrat z juniorky Interu domů do Česka ale Smékalovi nevyšel. Získal jej Baník Ostrava, kde se ale neprosadil, díru do světa neudělal ani ve druholigové Opavě. A tak podepsal Hlučínu.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Hlučínský brankář Jakub Lapeš odkopává před plzeňským Pavlem Buchou.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo