GLOSA: Výhra Baníku v derby? Super. Cesta do pohárové Evropy přes Karvinou ale nevede

Vyhrát bitvu s rivalem vždy něco znamená, přestože se jedná „jen" o malé slezské derby, jelikož Opava po nedávném sestupu hraje druhou ligu. Radost mohou mít Baníkovci o to větší, že v minulé sezoně se jim Karvinou porazit nepodařilo (0:0, 1:1).

Baníku znovu vyšlo střídání. Máme silnou lavičku, to je naše výhoda, raduje se trenér Smetana

Slušné. Ovšem se vší úctou ke kvalitě těchto týmů, tímhle směrem by se Baník dívat neměl a v sezoně, na jejímž konci bude slavit stoleté výročí, ani nechce. Při zahájení oslav jubilea o evropských pohárech majitel klubu Václav Brabec promluvil jasně. „Chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. A účast v evropských pohárech by měla být minimálním cílem," řekl.

Problém je v tom, že cesta do Evropy je pro současný Baník zřejmě až příliš těžká. Musel by se umístit do třetího místa, což je možná nereálná meta. Důvod? Baník neumí porážet soupeře z první čtyřky v lize.