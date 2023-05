Hlediště půl na půl. Kapitán Slavie zažije na Spartě unikátní bitvu

„Je to možné, po výhře se jde do dalšího zápasu vždy příjemněji. Hlava i tělo regeneraci lépe vstřebávají. Výraznou psychickou výhodu v tom ale nevidím," míní Tomáš Holeš.

„Motivace je obrovská, jednou z ambicí klubu je získat pohár. Jsme blízko. Střetneme se se Spartou, bude to velké finále, které tu dlouho nebylo. Je to jeden zápas o takovou trofej, víc k naší motivaci není potřeba dodávat," ujišťuje kapitán.

Smolař Ousou znovu proti Spartě? Při zranění Masopusta by mohl naskočit do pohárového fináleVideo : Sport.cz

„Psychicky by to byla velká dávka pozitivní energie do nadstavby. Bylo by skvělé jít do ní s pohárem v kapse. Nejlíp i podpořeni dobrým výkonem na hřišti, kde letos ještě jedno důležité utkání sehrajeme. Výhra a dobrý výkon, to jsou naše hlavní cíle pro středu," avizuje Holeš.