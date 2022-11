Kapitán Slavie Lingr slavil v Karviné postup, gól ale ne. Pro mě vrchol podzimu, svěřoval se

Fotogalerie Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Matěj Jurásek ze Slavie a Sebastián Boháč z Karviné.Foto : Vladimír Pryček, ČTK Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva David Jurásek, Peter Olayinka, Václav Jurečka a Jakub Hromada ze Slavie se radují z gólu.Foto : Vladimír Pryček, ČTK Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Ewerton ze Slavie a Adam Krčík z Karviné během osmifinále MOL Cupu.Foto : Vladimír Pryček, ČTK Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Lukáš Provod ze Slavie a Dominik Žák z Karviné v souboji o balon v osmifinále MOL Cupu.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Chyběl pouze David Douděra, kterého na pravém křídle nahradil Matěj Jurásek. Gólem a nahrávkou se na postupu favorita podílel karvinský odchovanec Ondřej Lingr. Gól neslavil. „Hrál jsem tu odmalička. Věděl jsem, že pokud se to někdy stane, tak se radovat nebudu," řekl fotbalista, který na stadion, kde poprvé okusil prvoligový fotbal, vyběhl ve Slavii premiérově s kapitánskou páskou na paži.

„Sám si o ní hned po losu řekl. On Karvinou miluje a pořád nám o ní v kabině vypráví. Když jsme se dozvěděli, že pojedeme sem do Karviné, tak prohlásil, že tady prostě musí být kapitánem. Včera už začal trochu couvat, a přestože byl v úvodu trochu nervózní, tak to zvládl a v premiéře v pozici kapitána nám hodně pomohl k postupu," poukázal Köstl.

Krasny pribeh. Poprve kapitanem Slavie na pude sveho materskeho klubu. Gol, asistence, skvely vykon. A po podekovani fans Slavie obejit cely stadion a podekovat domacim 🙌. Z Linziho vyrostl lidr a osobnost ❤️🤍 https://t.co/ExeXCn3vRS — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 18, 2022

Lingra v Karviné vítali fandové hlasitým skandováním jeho jména. A stejně bouřlivě jej vyprovázeli v 80. minutě i ze hřiště. „Pro mě to byl vrchol podzimu. Ohromně jsme se na ten zápas těšil. Dostal jsem kapitánskou pásku, pomohl jsem k postupu gólem a asistencí. Krásný večer," svěřoval se Lingr, kterému domácí připravili milé překvapení, když míč na hrací plochu přinesl jeho mladší bratr Martin, jenž hraje za karvinskou U12. „Byl to prý nápad mládežnických trenérů, náramně jsme si to užili," svěřil se 24letý záložník.

Lingr odešel do Slavie po sezoně 2019/2020 s vizitkou důrazného záložníka, po podzimu je ze sedmi góly druhým nejlepším střelcem sešívaných. „Vůbec mě to nepřekvapuje. Linžiho znám od přípravky a vždy to byl náš rozdílový hráč. Akorát jsem se mu vždycky smál, že neumí vystřelit. Že ty jeho plivance zastavím hlavičkou. Ve Slavii ale dvojnásobně vyrostl. Je z něj vynikající fotbalista. Ještě hodně uslyšíme a vůbec se nebojím říct, že jednou bude hrát v některé z top soutěží v Evropě," chválil bývalého spoluhráče brankář Karviné Jiří Ciupa.

„Jsme nejlepší kamarádi, v kontaktu jsme dennodenně. I před tímto pohárovým zápasem jsme komunikovali téměř do jeho zahájení. Posílali jsme si zprávy, hlasovky, hecovali jsme se, což pokračovalo i na hřišti, kde jsme na sebe neustále pořvávali," smál se Ciupa.