Liberec mohl jít do vedení už po necelé minutě, Preisler nacentroval do vápna a Rondič zblízka hlavou trefil brankáře Kováře. Na konci čtvrté minuty se však bosenský útočník dočkal. Tupta vystřelil ve vápně na zadní tyč a Rondič dorazil míč do sítě. Gól ještě posvětil videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu.