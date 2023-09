Rada byl po senzaci naměkko. Rýpnul si i do Sparty se Slavií

Nezlobte se na mě, ale opakovat los druhé nejdůležitější soutěže je ostuda. To jsem během kariéry ještě nikdy nezažil. Ale na Slovácko jezdím rád. Nový stadion, slušné návštěvy. Domácí šetřili tři klíčové hráče, jinak nastoupili prakticky kompletní. Pro nás byl pohár cennou konfrontací s mužstvem, které má čerstvé zkušenosti z pohárové Evropy. Sedm gólů je dost. Když už jsme se chystali na prodloužení, Douděra to v 93. minutě výborně vyřešil a rozhodl. Byli jsme šťastnější.

Může se to stát. Máme dohodu, že pokud nepůjde o mimořádnou nabídku, nikoho bychom pouštět nechtěli. Ale když nějaká taková přijde, určitě si sedneme se sportovním ředitelem Pepou Jinochem a majitelem, který pak rozhodne. Klukům říkám, ať hrají za Duklu, a taky za sebe. Pokud majitele nějaká větší nabídka osloví, pak já nebudu ten, který by hráčům bránil ve štěstí.

Bylo jich dost, Trávník, Mihálik, Kadlec, Holzer, Břečka, znám se i s Petrželou nebo Brandnerem… Řada z nich se ke mně hlásila a popřáli mi štěstí. Třeba Trávník. Nebo i Holzer, který přitom za mě ve Spartě moc nehrál a mohl by tak na mě být naštvaný. To mě moc těší. Nemám moc ve zvyku chodit před zápasem z kabiny. Tentokrát mě před stadionem čekali dva Kadlecové. Syn Michal a táta Míra, kterého jsem už dlouho neviděl. Také moc příjemné setkání. Mám rád i trenéra Svědíka, překonal nedávno nemoc, držím mu palce. Po utkání pak na mě čekalo pět chlapů starších než já, abychom se společně vyfotili. Tak jsem jim říkal, ať si toho váží, že už jsem u nich třeba naposledy. Zasmáli jsme se. Jak člověk stárne, víc takové momenty docení.

Vycházím z toho, že jsem před utkáním prvního s druhým četl, že nás čeká derby století. A pak tohle… O to víc jsem zklamaný. Já jsem taky rapl, ale co se v derby dělo, to bylo o dva stupně níž… Podle mě visel malér ve vzduchu celý týden předem, atmosféra byla plná nenávisti. Vinu nesou i funkcionáři, výrokům typu, že bude hořet Eden, z jejich strany fakt nerozumím. Mám spoustu známých, bavil jsem se tak se sto, sto padesáti lidmi, třeba i z řad umělců. A nenašel se jeden jediný, který by se o derby vyjádřil pozitivně.