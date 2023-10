Na jeden den profesionály. Hráči Mariánských Lázní si vzali kvůli duelu s Plzní dovolenou

„Bylo by troufalé říct, že soupeře něčím zaskočíme. Ale na druhou stranu si zápas určitě nejdeme užít. Říkal jsem hráčům, že slovo užít nechci vůbec slyšet. Užít si to můžou po zápase s manželkami u skleničky vína,“ říká Aleš Zach, trenér lídra divize A.

„Zápas bereme vážně, chceme lidem předvést, že i v divizi se hraje dobrý fotbal. Porveme se o co nejlepší výsledek. Máme k Plzni obrovský respekt, ale strach nikoli,“ dodává kouč Mariánských Lázní.

Střet s nejúspěšnějším českým klubem posledních dvanácti let bude pro Zacha i jeho svěřence životním zápasem. V koutku duše si přejí, aby odehráli s favoritem solidní partii. „Neříkám, že Viktorku vyřadíme, ale můžeme jí postup hodně znepříjemnit. Rozhodně nechceme zaparkovat autobus, zalézt. Naopak bychom chtěli být aktivní. Máme několik postupných cílům - vystřelit na branku, vytvořit si standardku. A pokusit se dát gól, kterým bychom soupeře vykolejili,“ podotýká Zach.

Má jeho mužstvo vzhledem k soupeři speciální předzápasový režim? „Kluci mají hlavy nastavené jinak než na divizi. Ale nechceme se přemotivovat. Jediné, co jsem jim řekl, bylo, že je v jejich zájmu, aby nešli ve čtvrtek do práce. Musejí se stát na jeden den profesionály,“ uvádí Zach.

„Hráč, který by šel na zápas z práce, by neměl stoprocentní koncentraci. Nechci se jich ptát, beru ovšem za samozřejmé, že kluci moje doporučení vzali k srdci. Doufám, že se pořádně vyspí a nachystají. Sejdeme se dvě hodiny před zápasem a půjdeme si to s Plzní rozdat,“ říká Zach, který je alergický na prohlášení, že proti favoritovi jdou bankovní úředníci nebo zedníci.