Nejasnosti kolem losu MOL Cupu. Riziko znevážení soutěže, zní ze Zbrojovky

„Už od úterý jsme v kontaktu s Fotbalovou asociací. Pohár je pro nás důležitou soutěží, vnímáme jej jako možnost, jak pozvednout sportovní renomé klubu. Navíc je to stále jedna z cest do Evropy, tak by MOL Cup měl vnímat každý účastník. Zároveň je důležité ctít platný Rozpis soutěže, v opačném případě se vystavujeme riziku znevážení soutěže,“ cituje klubový web sportovního manažera Zdeňka Psotku. „Věříme, že Fotbalová asociace nalezne způsob, jak tento problém vyřešit,“ dodává Psotka.