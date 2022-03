Oba soupeři prošli do semifinále bez jediné inkasované branky, takže bylo jasné, že minimálně jedna ze sérií neprůstřelnosti na Letné skončí.

Favoritem utkání byli Pražané, přestože v jarní části sezony vyhráli jen dva z šesti soutěžních zápasů, zatímco Severočeši neprohráli v žádném ze čtyř duelů. Domácí začali aktivněji, do šancí se ovšem přes pozorně bránící Jablonec nedostávali. První pořádnou zakončoval až v 28. minutě Krejčí starší, jeho rána byla zblokována na roh.

Pražané skóre otočili dvěma trefami, které orámovaly přestávku. Nejprve po Dočkalově akci stačil Hanuš vyrazit Peškovu střelu jen před sebe a exjablonecký Čvančara dorazil míč do odkryté branky. V nástupu do druhé půle pak hosté vůbec nezareagovali na rychle rozehraný Peškův rohový kop a Krajčí mladší uklidil ideální Dočkalův centr do sítě.