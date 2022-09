Pohár: Los zařídil derby. Soupeře znají i Plzeň a obhájce prvenství

Ve 3. kole zasáhne do MOL Cupu zbylá pětice prvoligových klubů. Plzeň, pražské kluby Slavia se Spartou a Slovácko coby účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů a Mladá Boleslav jako vítěz ligové nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.

Dalším dvěma z hlavních favoritů MOL Cupu přisoudil los třetiligové soupeře. Finalista z minulého ročníku Sparta zavítá do Domažlic, za které hraje bývalý reprezentant David Limberský, a lídr nejvyšší soutěže Plzeň zavítá do Hlučína. Viktoria na stejného protivníka narazí potřetí za posledních šest let.