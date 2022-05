Slovácko má třetí pokus na zisk poháru. Rozhodnou maličkosti, předpokládá kouč Svědík

Záložník Slovácka Vlastimil Daníček věří, že se situace z před čtrnácti dnů, kdy se finále neuskutečnilo kvůli průtrži mračen, nebude opakovat. „Má být naštěstí hezky. Spousta kluků z našeho mužstva nastoupí k nejdůležitějšímu zápasu v kariéře. Všude kolem nás je cítit, jak výjimečné střetnutí nás čeká. Hraje se na našem stadionu, a my máme obrovskou motivaci Spartu s podporou našich fandů porazit a zvednout pohár nad hlavy. Byl by to obrovský úspěch pro celý region. Má být vyprodáno, atmosféra bude úžasná," je přesvědčený.

Triumfem v MOL Cupu by si fotbalisté Slovácka vylepšili vstupní pozici v boji o pohárovou Evropu. Měli by jisté třetí předkolo Konferenční ligy a za určitých okolností by se mohli dokonce posunout do Evropské ligy. „To by byla třešnička na dortu. Nás ale láká především zisk trofeje," má jasno Daníček.