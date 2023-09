Svědík se styděl. Na vyřazení z poháru máme podíl všichni, připustil kouč Slovácka

Hradišťský stoper Jaromír Srubek po krajně nepovedeném duelu prozradil, že si se svými parťáky nepřipouštěl, že by si jeho celek s druholigovým sokem neporadil. „Dostal jsem šanci v základní sestavě, a takhle to dopadlo,“ smutnil.

Nevymlouval se na to, že Slovácko tentokrát nastoupilo bez odpočívajícího kapitána Kadlece v obraně v pozměněném složení. „Hrajeme takhle spolu na tréninku. Neomlouvá to naše chyby, jichž Dukla využila,“ tvrdil Srubek.

Jenže radost Hradišťských brzy vyprchala. Ve snaze rozhodnout střetnutí ještě v normální hrací době inkasovali v nastavení rozdílový gól. „Můžeme si teď říkat, že kdybychom utkání v klidu dovedli do prodloužení, dopadlo by to možná jinak. Na to se ale nehraje. Zbytečně jsme hru otevřeli,“ věděl Srubek.