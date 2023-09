Frydrych rozhodl a Baník si oddechl. Všichni si zaslouží hrát, nevymlouval se na změny

Po přestávce už byl Baník podle něj v zápase „angažovanější“, ale i tak přišel o vedení. Po rozehraném rohu vyrovnal Lukáš Woitek. Domácí navíc už v tu chvíli hráli bez vyloučeného kapitána Jiřího Dubna. „Věděli jsme, že soupeř hraje na standardní situace, rohy, dlouhé auty, ve finále z toho vyrovnal. Byl to souběh chyb,“ zmínil blonďatý obránce. „Ale mohli jsme dát na 2:0 a uklidnit se. Naštěstí jsme v poslední vteřině skórovali a nemuseli se tahat do prodloužení nebo dokonce do penalt,“ oddechl si.

Domácí těžili i z toho, že jsou zvyklí na své menší hřiště. „Už v tréninku jsme dělali na užším hřišti nějaké nácviky standardek nebo rozehrávky. Když hráč dostane balon, soupeř k němu má strašně blízko. Na to jsme se snažili připravit. Ale bylo to těžké, víme, že ty pohárové zápasy jsou složité. Domácí jsou nadšení, vždycky vám to zkomplikují, když hned od začátku neukážete dominanci,“ přemítal ostravský stoper.

Zápská Teletník aréna byla zaplněná, na tribunce, kolem klandrů a za brankami se tísnilo 1150 diváků. Mimochodem středočeská obec ani tolik obyvatel nemá. Nemalá část fanoušků přijela podpořit Baník, vše proběhlo v klidu „Pocházím z vesnice, pro mě to není nic nového. Když jste na to zvyklý, víte, co lidé u klandrů křičí na hráče nebo na rozhodčí. Když jste do zápasu ponoření, ani to nevnímáte. V přerušené hře jo, jsou srandičky, ale to k tomu patří. Lidé si to užívají,“ usmál se Frydrych.