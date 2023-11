Těžká zkouška pro Spartu. Může to být týden hrůzy, říká její bývalý hráč

„Tento týden je takový, že Sparta mohla udělat super výsledek s Rangers, vyhrát v Boleslavi a postoupit v poháru, nebo si zkomplikovat situaci v Evropě, ztratit v lize a může se stát, že nevyjde ani MOL Cup. Může to být takový týden hrůzy,“ říká Kadlec.

Blíže je zatím varianta číslo dvě. Letenští nevyužili zejména v první půli herní převahy nad Rangers a remizovali 0:0, čímž si v cestě do vyřazovací fáze Evropské ligy příliš nepomohli, situace zůstává otevřená. O prohře 1:3 v Boleslavi už bylo napsáno hodně.

„Vždy se tam hrálo blbě. Trochu změnili styl, bývali hodně soubojoví, teď mají tým plný fotbalistů,“ popisuje Kadlec a chválí tým kouče Marka Kuliče za zvolenou taktiku. „Otevřený fotbal zkusily České Budějovice, Slovácko nebo Pardubice, ale to v momentální formě Sparty nejde. Boleslav hrála z bloku a následně na rychlé brejky,“ míní bývalý reprezentant, jenž po restartu kariéry v celku Středočechů v roce 2021 krátce působil.

Sparta může vše odčinit ve středu od 17:30 na půdě Bohemians. Kdo zvítězí, postoupí do čtvrtfinále MOL Cupu. „Možná dobře, že je pohár, a ne hned Evropská liga, bylo by složitější cestovat na Rangers. Přece jen kvalita Boheminas a Rangers se úplně nedá srovnávat,“ tvrdí Kadlec.

No a ligový reparát bude Sparta skládat na Letné doma. Opět proti Bohemians. „Úplně bych to neřešil, protože doma jde pro Spartu úplně jiný zápas. V poháru se může stát cokoliv, bude to jistě těžké,“ varuje Kadlec.