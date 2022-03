Vezmi to na sebe a rozhodni! Hložek zaúřadoval podle příkazu

📺 HLOŽEK | „Věděl jsem, že když dostaneme míč nahoru, máme tam velkou sílu. Proto jsem až do konce věřil, že se vrátíme do zápasu.“

„Cítil jsem se dobře v celém zápase. Když běžela 80. minuta, tak na mě Láďa Krejčí mladší řval, že to mám vzít na sebe a rozhodnout. Je skvělé, že se to povedlo," líčí devatenáctiletý Adam Hložek v rozhovoru pro klubovou televizi.

K výkonu mužstva je hodně kritický. „Nebyl to zápas podle našich not a plánů. Chtěli jsme ho odehrát klidněji, být silní na balonu a Jablonec do ničeho nepustit. To se nám bohužel nepovedlo. V první půli jsme dostali z jedné šance gól a potom ve druhém poločase ze standardky, to se nemůže stávat," kárá Hložek.