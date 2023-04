Vršovické derby, finále je velké lákadlo. Pomůže Slavii opět „falešný Olayinka“?

Stadiony obou klubů dělí přibližně kilometr a půl, los ale poslal semifinále poháru do větší slávistické areny. Do Edenu, kde sešívaní v aktuální ligové sezoně neztratili ve třinácti duelech ani bod. „Pro nás samozřejmě výhoda, že hrajeme doma, na druhou stranu Bohemka je silná venku," uvědomuje si Trpišovský, že Klokanům patří v tabulce ze hřišť soupeře třetí místo.

Svěřenci Jaroslava Veselého navíc půjdou do utkání ve výborném rozpoložení, v lize ze čtvrtého místa bojují o vstupenku do Evropy. Navíc ve čtvrtfinále poháru zvítězili na půdě obhájce trofeje ze Slovácka. „Vyžívají se v tom a podobné zápasy jim sedí, vyhráli také v Plzni. Styl Bohemians je nepříjemný, mají rychlé hráče vpředu. Jsme ale jeden zápas od finále, lákadlo je to veliké. Třikrát jsme se Slavií už pohár ovládli, nic nepodceníme. Musíme být maximálně ostražití," uvědomuje si Trpišovský.

U Slavie se na jaře hodně řeší nestabilní základní jedenáctka, trenéři sestavou hodně rotují. Jisté ale je, že k dispozici nebude křídelník Peter Olayinka, jenž pyká za hlavičku do libereckého Gigliho Ndefeho. Byť je jisté, že Olayinka po sezoně Eden opustí a zamíří do Bělehradu, Trpišovský na jednoho ze strůjců úspěchů z posledních let na jaře hodně spoléhá. Teď musí hledat náhradu, o víkendu proti Olomouci ji našel v Ivanu Schranzovi.

ℹ️ V návaznosti na vzájemnou dohodu mezi FAČR, kluby a Českou televizí došlo ke změně času výkopu semifinálových zápasů MOL Cupu. pic.twitter.com/mUoaE1zfZX — MOL Cup (@MOL_Cup) March 15, 2023

„Je to takový ‚falešný Peter' se vším všudy, nahradil ho po všech stránkách včetně určité technické nedokonalosti, vybojovaných míčů, běžecké aktivity či důležitosti při standardkách. V první půli patřil k našim nejlepším hráčům. Po dobu Peterovy absence je dost pravděpodobné, že na tomto postu bude hrát on. Je spokojenost, jak zvládl duel s Olomoucí," pravil Trpišovský.

Schranz přispěl k výhře 4:0 gólem a asistencí, v lize se i vinou dlouhého zranění trefil poprvé od září. „Dobrý pocit, pro mě opravdu důležité. Jsem ofenzivní hráč, góly jsem vždy dával a jsem rád, že jsem mlčení prolomil," konstatoval spokojeně s tím, že nahradit Olayinku bude rozhodně těžké, ale ne nemožné.

Devětadvacetiletý Slovák je užitečný i pro svou variabilitu. Kromě pozice gólman a stopera už nastupoval snad všude. „Cítím se komfortněji vpředu, na defenzivním postu jsem se trochu naučil, ale jsem radši, když mohu do šestnáctky, když mohu střílet a připravovat šance," uznává. Většinu času pat strávil na pravé straně, místo Olayinky však nastoupil nalevo. „Je mi to jedno. Vpravo jsem hrál i kvůli tomu, že vlevo byl Peter," dodal s úsměvem.

Jestli nakonec ve středu nastoupí, zůstane pro širokou veřejnost až do středečního večera nezodpovězenou otázkou. Konkurence ve Slavii je přeci jen vysoká a jak už bylo zmíněno, trenéři sestavou často hodně rotují, což nemusí být vždy ku prospěchu věci.