Kvapík mistrům nevoněl, Boleslav slyší chválu. Rychlá hra zdobí Slavii, Spartu i poslední Pardubice

Podle obou expertů patří Boleslav ve Fortuna lize k týmům, které sázejí na rychlý fotbal. „Rychle určitě hraje také Slavia," vypálí na první dobrou Mareš a ihned dodá, že rychle by určitě chtěly umět hrát všechny týmy. „Je jen otázka, zda mají hráče, jenž je schopný tu klíčovou přihrávku vymyslet a zda jsou v týmu hráči, kteří jsou schopní tu akci zakončit tak, že se to povede," dodává a na seznam rychle hrajících týmů přidává i Spartu či Pardubice. „Jejich opěrným bodem je Pavel Černý, který má kolem sebe rychlá křídla."

Je otázkou, zda se tento herní styl dá natrénovat. Pavel Mareš souhlasí, že v přípravě se dá určité herní schéma do týmu částečně napumpovat. „Něco se natrénovat dá, ale to, co hraje Marek Matějovský, to se naučit nedá," skládá pochvalu zkušenému záložníkovi středočeského týmu.