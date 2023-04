GLOSA: Padesát zářezů, Slavia doma stále dominuje. Nejen výsledkově

Nejen proti těmto protivníkům tým Jindřicha Trpišovského doma herně dominoval, dokázal soupeře drtivou většinu času mačkat na útočné polovině, a i když třeba finální přihrávky či centry do šestnáctky kolikrát nebyly tak přesné, většinou se jen čeká, „až to tam spadne". Jakoby slávisté věděli, že prostě vyhrají.

A občas se zdá, že stejně k duelu přistupuje i soupeř. Protože mohou za podstatně horší výsledky Slavie venku jen vlastní výkony, nebo i protivníci si prostě (a možná logicky) víc věří, zatímco do Edenu si jedou jen pro co nejmenší příděl a co kdyby to náhodou vyšlo i na body. Možná ne, ale minimálně z tribuny to tak někdy působí. Pokud ano, Slavia má cestu k vítězství napůl umetenou už před výkopem.