Polevili jsme a přišel trest, litoval Jurásek po dalším selhání na poslední chvíli

Je to škoda, zatáhli jsme se. Příště musíme bojovat do poslední chvíle, zápas nekončí v 90. minutě. Koncentrace musí být maximální.

Jasně, neměli jsme zůstat jen u jednoho. V prvních dvaceti minutách jsme Velšany zamkli, nedostali se přes půlku. I ve druhé půli jsme mohli dát víc gólů, chtělo by to být o kus produktivnější.

V první řadě máme fajn partu, noví kluci do týmu dobře zapadli. A já? Chci dát týmu na hřišti všechno a bojovat, co to jde. Baví mě i souhra s Kryštofem Daňkem a Adamem Karabcem: neřešíme Slavii a Spartu, na hřišti nám to funguje. Škoda, že to dneska nestačilo na vítězství.