Polská mise Slavie: hvězdy se vrátily na známou adresu, soupeře šokovala rezignace kouče

Slavia se podle trenéra Trpišovského chystala i na variantu, že by na střídačce stál Valerij Kryvencov, jehož zmiňovala ukrajinská média. „Tohle je ale vážně jen spekulace. Klub hledá nového trenéra, Kryvencov tady vůbec není,“ vykládal Bartulovič. „Jsme ve složité situaci, ale po prvním zápase nemáme co ztratit. Nejsme pod tlakem. Budeme se snažit zahrát svoje maximum a být lepší než Slavia.“

Trpišovského hoši mají po prvním zápase náskok 2:0 a jsou v podobné pozici jako ve třetím předkole s Dniprem, kdy šli do odvety s třígólovou výhodou. „Je otázka, jak moc trenérská změna soupeře ovlivní. Nový kouč je tam chvilku a těžko říct, jestli se do toho bude snažit říznout, nebo ne. Platí, že se v první řadě musíme soustředit sami na sebe a na svůj výkon,“ poznamenal záložník Lukáš Provod, jenž se vrátil na známou adresu.

Na devět let starém stadionu, který obepíná prostorné parkoviště, už jednou hrál. Vybavíte si kvalifikaci na loňské mistrovství světa? „Venkovní“ zápas s Estonskem absolvovali Češi kvůli covidovým restrikcím právě v Lublinu, oslabeného soupeře smetli 6:2. Z dnešního slávistického týmu kromě Provoda nastoupili ještě Jan Bořil s Lukášem Masopustem a Tomášem Holešem, na střídačce seděl brankář Aleš Mandous. „Dobře si to pamatuju, není to tak dávno. Tomáš Souček nastřílel hattrick,“ vzpomínal Provod. „Je to krásný stadion s perfektním trávníkem. Předloni se bohužel hrálo bez diváků, což se tentokrát určitě nestane.“