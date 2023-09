Osm a dost! Portugalci i bez Ronalda vyhnali kouče ze střídačky

Není to tak dávno, co se dotklo dna. Fotbalové Portugalsko muselo před Vánoci vydýchat nečekanou facku od Maroka ve čtvrtfinále mistrovství světa, ale teď už je zase líp. Důkazem byla pondělní show s Lucemburskem v kvalifikaci na EURO, drtivá výhra 9:0 znamenala nový portugalský rekord. Nechtěným hrdinou sociálních sítí se stal lucemburský trenér Luc Holtz, jenž u střídačky nevydržel až do konce.

Foto: Pedro Nunes, Reuters Portugalci v kvalifikaci na EURO září, vyhráli šest ze šesti zápasů. Pondělním triumfem 9:0 nad Lucemburskem překonali národní rekord.

Článek Často se spokojeně usmíval a tleskal. A když bylo po všem, chválil za dobrou práci. „Víte, co bylo nejlepší? I když jsme vedli o čtyři nebo pět gólů, tým pořád makal tak, jako kdyby to bylo 0:0,“ vykládal Roberto Martínez. Belgický trenér u portugalské reprezentace vystřídal Fernanda Santose, jenž rezignoval po krachu na loňském mistrovství světa. Prokousat se mezi nejlepších osm týmů planety není málo, ale fanoušci chtěli víc. Martínezova éra se zatím vyvíjí nadějně: šest zápasů evropské kvalifikace, šest vítězství! K tomu si přičtěte působivé skóre 24:0. V kvalifikaci zatím neztratili body už jen Skotové a Francouzi. EURO Portugalci dosáhli své historicky nejvyšší výhry „Jsme pořád na začátku, vstřebáváme trenérovu filozofii,“ poznamenal útočník Diogo Jota, jenž se proti Lucembursku trefil dvakrát. „Dařilo se nám v útoku i obraně a mohli jsme nastřílet ještě víc než devět gólů. Blížili jsme se k dokonalosti.“ Mimochodem, devítigólová jízda proti Lucembursku se povedla i bez hvězdného Cristiana Ronalda, jenž nemohl hrát kvůli kartám. Nevadilo to, místo veterána s číslem 7 zářili jiní. „Jsi nejlepší na světě,“ vzkázali fandové Manchesteru United svému oblíbenci Brunovi Fernandesovi, jenž k jednomu zásahu přidal tři asistence. Na páteční výhru na Slovensku (1:0) se Portugalci nadřeli, ovšem ve Faru od začátku do konce dominovali. „Trápení, zklamání, otřesné pocity,“ shrnul lucemburský kouč Luc Holtz, jenž nečekaně prchnul z lavičky do kabin už sedm minut před koncem za stavu 0:8. O selecionador luxemburguês Luc Holtz abandonou a partida aos 84' em direção aos balneários e nem viu o 9.º golo marcado por Portugal. pic.twitter.com/RqLiX4bOkz — A Bancada (@bancadapt) September 11, 2023 Jeho tým v kvalifikaci nasbíral 10 bodů a ve skupině je nečekaně třetí, jenže černé pondělí ho vrátilo zpátky na zem. „Scházelo nám všechno, od techniky po rychlost. V žádné pasáži zápasu jsme nebyli dost dobří.“ Zato Portugalsko sahá po postupu, může ho mít v kapse už 13. října. Stačí doma porazit Slovensko a doufat ve ztrátu Lucemburska na Islandu. Dočká se? Fotbal Bývalý sparťan zářil! Hancko vstřelil nejrychlejší gól v historii slovenské reprezentace