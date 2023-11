Povedená premiéra Lvíčat v Hradci. Ale měli jsme i rezervy, shodli se střelci

„Byl to důležitý zápas a je příjemné, že jsme ho zvládli,“ vykládal Kabongo, jehož zásah ve druhé půli rozhodl. Byla to krásná akce: Patrik Vydra, Kabongův někdejší kumpán ze Sparty, poslal chytrý lob a rozběhnutý útočník Podbrezové měl celkem snadnou práci.

„Věděl jsem, že mě Vydrys vidí. Zaběhl jsem si za obranu a bylo mi jasné, že mi to tam Patrik pošle. Že to byl vítězný gól? O to víc mě těší,“ vyprávěl Kabongo, jenž v jednadvacítce skóroval už potřetí. „Ale znovu říkám, že nikdy nejsem úplně spokojený. Mohl jsem mít víc než jeden gól.“