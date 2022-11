Představení skupiny G: brazilský folklór, srbská inspirace Chorvaty, modlení u Švýcarů a kat Plzně z Kamerunu

Klasika v zemi samby: tak snad letos!

Pro jindy roztančenou zemi to byla hodně hořká sobota. Desátého července 2021 Brazílie ve finále domácí Copy América prohrála s Argentinou. Smutní pánové v zářivě žlutých dresech klopili zrak, aby neviděli, jak Lionel Messi slaví svoje první velké zlato s národním týmem. Ironií osudu na Maracaná, v nejposvátnějším chrámu brazilského fotbalu.

„Argentinci hráli antifotbal, neustále simulovali a zdržovali," zuřil brazilský trenér Tite. V tu chvíli ještě nevěděl, že se jeho tým odrazí k působivé sérii. Brazilci neprohráli už patnáctkrát za sebou a navíc s přehledem ovládli jihoamerickou kvalifikační skupinu.

Brazílie Účast na MS: 22x Největší úspěchy: 5x mistr světa (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), 9x mistr Jižní Ameriky (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) Cesta na MS: 1. místo v kvalifikační skupině bez porážky Trenér: Tite (61 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Neymar (PSG, 8 gólů) Osobnosti týmu: Neymar (PSG, útočník), Alisson (Liverpool, brankář), Gabriel Jesus (Arsenal, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 1. místo

„Patříme k favoritům," připouští Tite těsně před startem mistrovství světa. Brazílie ho vyhrála pětkrát, což žádná jiná fotbalová země říct nemůže, ovšem čekání na titul číslo šest trvá už 20 let. Na tak dlouhou pauzu není země samby a nekonečných pláží zvyklá.

Před každým šampionátem se opakuje stejný folklór: letos už to přece musí vyjít! Katar 2022 by Brazílie mohla pozlatit nejen díky sebevědomí pramenícímu z dlouhé šňůry bez porážky. Optimismus fanoušků přiživuje i obrovská ofenzivní síla, tým se už dávno neopírá jen o Neymara. I když... Právě on může v Kataru vymazat dávný rekord v počtu gólů za brazilskou reprezentaci: božský Pelé má na kontě 77 zásahů, Neymar zatím 75. A mimochodem, Pelé do třicítky stihl tři tituly mistra světa, jeho následovník s desítkou na dresu ani jeden.

„Máme štěstí, že nám vedle Neymara dorostlo několik zajímavých perninhas rápidas, rychlých nožiček," usmívá se kouč Tite, když přijde řeč na další ofenzivní esa. Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus...

A to ještě pár borců zůstane doma. Tite při skládání nominace vynechal Roberta Firmina, po podzimu nejlepšího ligového střelce Liverpoolu, a katarská mise mine i zraněného Philippeho Coutinha z Aston Villy. „Chtěl bych využít všechny naše ofenzivní zbraně, což ale neznamená, že bychom měli být slabí směrem dozadu," vykládá Tite. Překvapil vás nominací 39letého obránce Daniho Alvese? „Nepodceňujte ho, opírá se o mimořádnou psychickou i fyzickou odolnost," vysvětluje trenér.

Místo obvyklé tréninkové základny v Teresópolisu se s týmem sešel v Turíně a po pěti dnech Brazilci bez jediného testovacího zápasu odletěli do Kataru. Skupinu se Srbskem, Švýcarskem a Kamerunem by měli zvládnout a pak... „V play off to bude chtít minimalizovat chyby, tam už na ně nebude prostor," zdůrazňuje Tite. Jedině tak může být Brazílie znovu zlatá.

Vukadinovič: Srbská ofenziva je v cajku, Mitroviče mají doma za kinga

Mají kádr nabitý kanonýry, trenérskou legendu na lavičce, jenže v obraně nastává problém. Záložník Zlína původem ze Srbska Vukadin Vukadinovič (31) očekává, že jeho krajané mohou na MS v Kataru projít těžkou skupinou. Musí ale bodovat s Brazílií.

Je správné říkat o Srbsku, že je týmem kolem útočníka Fulhamu Aleksandra Mitroviče?

Mitrovič je rozhodně jeden z našich nejlepších fotbalistů, své kvality ukazuje v Premier League. Je tahounem, ale máme daleko víc dobrých útočníků. Například Dušana Vlahoviče z Juventusu nebo Luku Joviče, za kterého dal kdysi Real Madrid opravdu hodně peněz.

Srbsko Účast na MS: 12x (včetně Jugoslávie) Největší úspěchy: 2x vicemistr Evropy (jako Jugoslávie v letech 1960 a 1968), 2x 4. místo na MS (jako Jugoslávie v letech 1930 a 1962) Cesta na MS: 1. místo v kvalifikační skupině bez porážky Trenér: Dragan Stojkovič (57 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Aleksandar Mitrovič (Fulham, 8 gólů) Osobnosti týmu: Dušan Tadič (Ajax, záložník), Aleksandar Mitrovič (Fulham, útočník), Sergej Milinkovič-Savič (Lazio Řím, záložník) Pořadí na žebříčku FIFA: 21. místo

K tomu zkušeného Dušana Tadiče nebo Sergeje Milinkoviče-Saviče, lídra Serie A v počtu asistencí.

Ofenziva je v cajku, defenziva však slabší. Vidíme, jak se generace mění. Dříve Srbsko reprezentovali Nemanja Vidič, Branislav Ivanovič nebo Aleksandar Kolarov, jenže útok byl horší. Teď je to přesně naopak. Mám z toho obavy, v obraně vidím slabinu.

Po Bělehradě prý visí desítky plakátů Mitroviče. Je opravdu tak velkou celebritou?

Určitě ano. Je odchovanec Partizanu, kde ho mají za kinga. Rivalita v našem státě je obrovská, jsme fanatici. Kluby se předhánějí a ukazují své bývalé hráče v zahraničí nebo v reprezentaci. Jenže Mitrovič si získal i fanoušky rivala Crvene Zvezdy, protože neustále střílí góly, v národním týmu je u něj vidět obrovská bojovnost. Nikdy nic nevypustí.

Tým vede bývalý reprezentant či šéf srbského fotbalu Dragan Stojković. Správný lídr?

Obrovská autorita, všichni vůči němu cítíme respekt, vzýváme ho, je to legenda, mistr. Hráči si ho váží, dokáže jim vtisknout disciplínu. Dlouhodobě máme dobrý mančaft, ale nikdo ho nedokázal semknout, aby se choval jako tým. Stojkovič může hrát velkou roli.

Je reálné myslet v Kataru na postup do vyřazovacích bojů?

Až na Kamerun je los stejný jako před čtyřmi lety. Štěstí nám moc nepřálo. Hodně napoví první zápas s Brazílií, její mančaft je úplně někde jinde. Věřím, že pokud uhrajeme alespoň bod, můžeme postoupit. Pak budeme černým koněm turnaje. Klukům bych přál cestu, jaká se povedla před čtyřmi lety nakonec stříbrným Chorvatům.

Budete šampionát sledovat pečlivě?

Už se o tom doma bavíme, turnaj je za rohem. V rodině je fotbal téma číslo jedna, brácha také hraje a táta má za sebou také bohatou kariéru. Takže ano, budeme sledovat každý náš zápas. Kočkujeme se, když jde o týmy, kde každý fandí někomu jinému. Ale když nastoupí národní tým, semkneme se a fandíme společně.

Na konci léta jste říkal, že už jen čekáte, až dostanete české občanství. V jaké je to momentálně fázi?

Měl bych ho dostat, všechno jsem splnil včetně češtiny a reálií. Nedokážu říct přesně, kdy by mělo být vše hotovo, přeci jen úřady mají na vyřízení nějakou dobu. Vždy mi chyběl nějaký doklad, jenže něco bylo potřeba i ze Srbska, kam se dostanu málokdy. Nemůžu nikoho zplnomocnit, na tom to také vázne. Teď ale pojedu domů a myslím, že v lednu vše potřebné už konečně přivezu.

Před šesti lety se v případě, že občanství získáte, mluvilo o povolání do české reprezentace. Stále byste si na to troufl?

Musel bych mít formu jako tehdy (úsměv). Tenkrát to bylo opravdu žhavé téma a troufám si říct, že pokud bych občanství získal, dostal bych pozvánku. Trenér Karel Jarolím se tomu nebránil. Ale ano, kdybych měl formu a příležitost, reprezentoval bych se ctí. Česko je pro mě druhý domov.

Program skupiny G 24. listopadu 11.00 hodin ŠVÝCARSKO–KAMERUN 24. listopadu 20.00 hodin BRAZÍLIE–SRBSKO 28. listopadu 11.00 hodin KAMERUN–SRBSKO 28. listopadu 17.00 hodin BRAZÍLIE–ŠVÝCARSKO 2. prosince 20.00 hodin SRBSKO–ŠVÝCARSKO 2. prosince 20.00 hodin KAMERUN–BRAZÍLIE

Švýcaři vzývají Sommerovo uzdravení

Bude fit? Otázka, kterou řeší fotbalové Švýcarsko před startem MS v případě gólmana Yanna Sommera. Dlouholetá jednička helvétského kříže si totiž před měsícem poranila kotník a nyní se napjatě čeká, zda šampionát stihne. I proto kouč Murat Yakin nominoval netradičně čtyři gólmany.

„Pro Švýcary jde určitě o velké téma, zda se zvládne uzdravit. Podle mě by na něho hodně spoléhali. Je to velká stálice švýcarského nároďáku a skvělý gólman, který suprově chytá i v bundeslize," říká český reprezentant Martin Frýdek junior, který již přes dva roky hraje ve švýcarské lize a do Kataru jede například i jeho spoluhráč z Lucernu Jashari.

Švýcarsko Účast na MS: 12x Největší úspěchy: 3x čtvrtfinalista MS (1934, 1938, 1954), čtvrtfinalista ME 2020 Cesta na MS: 1. místo v kvalifikační skupině bez porážky Trenér: Murat Yakin (48 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Breel Embolo (Monako, 3 góly) Osobnosti týmu: Granit Xhaka (Arsenal, záložník), Xherdan Shaqiri (Chicago, záložník), Manuel Akanji (Manchester City, obránce) Pořadí na žebříčku FIFA: 15. místo

Pár faktů mluví za vše. V kvalifikaci do Kataru Sommer nechyběl ani minutu a obdržel jen dva góly. Díky precizní obraně Švýcaři ve skupině předčili i úřadující mistry Evropy z Itálie. Před rokem na EURO vyřadili mistry světa z Francie. A v létě 33letý gólman Mönchengladbachu zaznamenal při remíze 1:1 s Bayernem 19 zákroků, čímž stanovil nový bundesligový rekord. V ofenzivně laděné skupině by jeho zkušenosti bodly stoprocentně.

„Kdyby nakonec chytat nemohl, určitě by to bylo oslabení, ale na druhou stranu i ostatní jejich gólmani jsou kvalitní. A platí to pro celý jejich mančaft. Skoro všichni hrají v top pěti ligách. Pracují výborně dozadu, ale i dopředu. Svou kvalitu ukázali i v zápasech s Českem," připomněl Frýdek letošní střetnutí se Švýcary v Lize národů, kde vždy zvítězil domácí tým 2:1.

„Švýcaři určitě mají šanci postoupit do osmifinále, nicméně myslím, že skupina není vůbec jednoduchá a stát se v ní může opravdu cokoliv. Největším favoritem celého mistrovství je podle mě Brazílie. Mančaft má nabitý takovým způsobem, že nevím, co by se muselo stát, aby nevyhráli," uzavřel Frýdek.

Lvi mají eso z Bayernu

Nedávno dal v Mnichově gól Plzni, v Kataru by měl být trumfem Nezkrotných lvů. Kamerun se ocitl ve vůbec nejvyrovnanější skupině, moc velké šance na postup se mu nedávají. Jeho trumfem by však mohl být kanonýr Eric Maxim Choupo-Moting, který v dresu Bayernu nasázel v posledních devíti zápasech deset branek.

Třiatřicetiletý útočník německého původu dříve hrával za Schalke, Stoke či PSG. V mládežnických kategoriích ještě reprezentoval Německo, od roku 2010 už Kamerun. V náročné sezoně je pro Bayern po odchodu Lewandowského ternem. Liška v boxu, někdo, kdo se vrhne do zdánlivě beznadějných situací, dravec. „Hrozně důležitý hráč, zaměstnává obránce a vytváří prostor pro spoluhráče. A samozřejmě dál skóruje a táhne ostatní nahoru," oceňuje jeho kvality brankář Manuel Neuer.

Kamerun Účast na MS: 8x Největší úspěchy: čtvrtfinalista MS 1990, 5x mistr Afriky (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) Cesta na MS: 1. místo v kvalifikační skupině s jednou porážkou a vítěz baráže s Alžírskem Trenér: Rigobert Song (46 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern, 3 góly), Karl Toko Ekambi (Lyon, 3 góly) Osobnosti týmu: André Onana (Inter Milán, brankář), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern, útočník), Vincent Aboubakar (Al-Nassr, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 43. místo

„Nepřekvapuje mě, jak hraje. Má kvalitu a během podzimu ji prokazuje," přidává se klubový trenér Julian Nagelsmann. Dobré zprávy pro Kamerun, který by podle kurzů bookmakerů měl na šampionátu skončit již ve skupinové fázi.