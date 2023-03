Překvapení z Belgie. Skromný bruselský klub ještě nedávno hrál druhou ligu a po vzkříšení baví Evropu

Historie klubu s modrožlutou královskou korunou ve znaku je pestrá. Do roku 1935 posbíral jedenáct belgických titulů a na konci padesátých let se dostal do semifinále tehdejšího Veletržního poháru, jenže po pár sezonách se skoro na půl století vytratil z první ligy. Mimochodem, návrat mezi elitu přišel tři roky poté, co se většinovým majitelem stala anglická pokerová hvězda Tony Bloom, jemuž patří i fotbalový Brighton.