RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Mlčení rozhodčích po utkání mě štve. Sporné góly bych uznal všechny, nebo žádný

Zatím poslední ligové kolo vyvolalo hodně emocí, ze všech stran se rozebírají situace ze zápasů Slavie v Olomouci, Slovácka s Plzní i Jablonce na Bohemians, kdy došlo k diskutabilnímu hraní rukou. Jednou věcí jsou pravidla, která se měnila. Dovolím si ale říct svůj názor. Kdyby nebylo na stadionu video, všechny sporné góly by platily. Za sebe říkám, že já bych všechny tři gólové situace, které vzbudily emoce, uznal. Problém je v tom, že verdikty rozhodčích se lišily. A co víc, třeba po utkání na Slovácku byl osloven rozhodčí, aby verdikt vysvětlil pro televizi, ale on odmítl. To mě pěkně štve.