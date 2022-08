Arsenal poslal Pépého na hostování do Nice, může si zahrát i proti Slovácku

Pépé přišel do Arsenalu s vizitkou kanonýra. Za Lille nastřílel v 79 zápasech 37 gólů, v poslední sezoně před přestupem dal v lize 22 branek a přidal 11 asistencí. V londýnském klubu podepsal smlouvu do roku 2024, do základní sestavy trenéra Mikela Artety se ale trvale neprosadil. Ve 112 startech nasbíral 27 tref.

"Snažil se s tím (cenovkou) vypořádat, co nejlépe to šlo. Nemůže za to, kolik za něj klub zaplatil," řekl dnes novinářům Arteta. "Potřebuje hrát, mluvili jsme o tom spolu. To mu teď nemohu zaručit. Rozhodli jsme se, že pro obě strany bude nejlepší, když ho pustíme jinam."