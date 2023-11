Bláznivá přestřelka hitem víkendu. Chelsea? V něčem lepší než Arsenal, prohlásil Guardiola

„V Anglii jsou nadstandardní hráči. Jsem za výsledek rád. Byli jsme blízko triumfu, ale myslím, že remíza je spravedlivá. Vždy musím přemýšlet na tím, co můžeme udělat, abychom se zlepšili. Nestane se, že bychom přijeli na Chelsea a vyhráli 7:0. Oni jsou v přestavbě, nemáme si na co stěžovat,“ konstatoval kouč hostí Pep Guardiola.

„Když se dostane do tempa, umí to rozjet. Ale nemyslím, že hráči City by blížili svému nejlepšímu výkonu. Chelsea byla na své poměry fantastická, ale stejně to skončilo 4:4. To zřejmě ukazuje propast mezi oběma týmy,“ podotýká současný expert BBC.