Bournemouth má jako další klub Premier League americké majitele

Sedmasedmdesátiletý Foley se stane skrz společnost Cannae Holdings majoritním vlastníkem a prezidentem Bournemouthu. Zbylých 49,9 procenta nově vlastní menší investoři. "Chceme klub posunout ještě dál, ze svých cílů nikdy neustupujeme. To je moje heslo ve všem, čemu se v životě věnuji," prohlásil Foley, který chce více investovat nejen do infrastruktury a kádru A-týmu, ale i do ženského a dívčího týmu.