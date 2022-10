Boží mlýny melou? Grealish se během titulových oslav opřel do hráče, který teď terorizuje obrany Premier League

Grealishova slova, vyřčená zajisté s nadsázkou a dost možná za částečného alkoholového opojení, jako by Almiróna namotivovala k nejlepším výkonům za celou dobu jeho působení v Anglii. Záložník Newcastlu se z pozice pravého křídla prosadil zatím šestkrát a už teď se tak jedná o jeho gólově nejpovedenější sezonu v Premier League, kde působí od zimy 2018. Naposledy se trefil po pěkné individuální akci v nedělním utkání na hřišti Tottenhamu, který Newcastle zvládl poměrem 2:1.

Lloris opět chybuje a je to další gól pro Newcastle! Trefil se Almirón. #TOTNEW - 0:2 pic.twitter.com/sEaddsrfwI

Překrásnou branku vstřelil například z hranice vápna v předcházejícím mači proti Evertonu, gól dal i proti Grealishově City. „Od prvního dne, co ho koučuji, pracuje tvrdě a na sto procent. Je to skvělý týmový hráč a konečně se mu dostává uznání, které si zaslouží," nešetří chválou na adresu Almiróna jeho trenér Eddie Howe.

„Jediné, co od něj vyžaduji je, aby nic nekomplikoval a hrál tak, jak je mu to vlastní. Hlavně si musí dále užívat každou minutu na hřišti, což pro něj zatím není problém," dodal spokojeně Howe. A mezitím, co si paraguayský šikula užívá svoji nejlepší sezonu v nejpopulárnější lize světa, jeho kritik Grealish se marně snaží trvale prosadit mezi opory celku Pepa Guardioly. Dokáže se tak Angličan, kterého si Citizens pořídili před minulou sezonou za astronomických 100 milionů liber z Aston Villy, alespoň přiblížit výkonům muže, o němž se ještě před pár měsíci vyjádřil značně pohrdavě? Nebo trvalou stopu v Manchesteru nezanechá?