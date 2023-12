Brankář Lloris opouští po 11 letech Tottenham a bude chytat v MLS

Francouzský brankář Hugo Lloris odchází z Tottenhamu do zámořské fotbalové soutěže MLS, kde bude chytat za tým loňských šampionů Los Angeles FC. Uvedla to agentura AFP. Sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2018 a vicemistr z loňského šampionátu působil v londýnském klubu od roku 2012, osm let byl kapitánem.

Foto: Profimedia.cz Brankář Tottenhamu Hugo Lloris na archivním snímku.

Článek Bývalý hráč Nice a Lyonu letos ukončil reprezentační kariéru. Lloris poprvé za Francii nastoupil v roce 2008 a nakonec v národním týmu odehrál rekordních 145 zápasů. Představil se na čtyřech mistrovstvích světa a třech evropských šampionátech, z Eura 2016 má stříbro. Fotbal Z Říma do Malešic. Do práce jezdím tramvají, mám volnou jízdenku, říká hrdina Slavie