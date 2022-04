Budoucnost Součka ve West Hamu? Moyes prý s novou smlouvou váhá

Souček byl po svém příchodu do londýnského klubu hitem. Neuhnul z jediného souboje, zápasy dohrával i se zraněním, střílel důležité góly, fanoušci si sestavu bez české opory nedokázali představit. Teď však unikly informace, že Moyes čekal od Součka v této sezoně více, jeho výkony označil za průměrné.

Řečí čísel by se mohlo zdát, že má manažer pravdu. V minulé sezoně nasázel český reprezentant deset branek, nyní má přesných zásahů zatím šest, ale porci utkání má ještě před sebou... Na druhou stranu se stačí podívat na to, že Souček je každý týden v základní sestavě Hammers, patří mezi železné muže, takže to s kritikou ze strany Moyese nebude tak vážné, a nejspíš jde směrem k sedmadvacetiletému záložníkovi o jakýsi motivační faktor.