Bývalý kapitán Manchesteru City Fernandinho se vrátil do Athletica Paranaense

Za tým z města Curitiba hrál Fernandinho v letech 2002-05. Poté odešel do Šachtaru Doněck, kde se během osmi let vypracoval mezi opory týmu. V roce 2013 se přesunul do Manchesteru City, s nímž za devět let získal mimo jiné pět mistrovských titulů, včetně letošního rozlučkového. Kapitánem City se stal po odchodu Davida Silvy v roce 2020.