Coufal a Souček ven! Reprezentanti jsou na Ostrovech pod palbou ostré kritiky

Server Hammers News sestavil přehled pěti hráčů, kteří by po reprezentační pauze rozhodně neměli nastoupit proti Wolvesu. Jako první je na seznamu zkušený gólman Lukasz Fabinski, který podle blogerů zdaleka nedosahuje kvalit jako dřív. „Je pomalý, těžkopádný v držení míče a zdá se, že nás dostane pod tlak pokaždé, když má míč u nohy," myslí si. Podle nich by měl dostat prostor Alphonse Areola.

I český reprezentant Vladimír Coufal zůstává daleko za očekáváním. „V této sezoně je naprosto otřesný. Jeho ústup v posledních 6-9 měsících je děsivý," nešetří ho. Místo něj by nasadili Harrisona Ashbyho, pokud by byl fit Ben Johnson, měl by nastoupit on.