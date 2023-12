Liverpool poslal ve 20. minutě do vedení parádním přímým kopem do šibenice Alexander-Arnold. Náskok „Reds“ dlouho nevydržel, o čtyři minuty později srovnal jejich odchovanec Wilson. Ve 38. minutě přidal další krásný gól Mac Allister, který ze střední dálky napálil míč do stejných míst jako Alexander-Arnold. Svěřenci Jürgena Kloppa přesto nešli do šaten jako vedoucí tým. Ve třetí minutě nastavení podruhé smazal jejich náskok Tete.