Divoký Součkův zápas: brzké střídání, předčasná radost i neodpískaná ruka

Stejně se ale nejvíce řeší zmíněná ruka. „Neviděl jsem to," tvrdí kouč West Hamu David Moyes. „Vypadá to jasně, ale tohle jsou maličkosti, které musí jít ve váš prospěch, a to se u nás momentálně neděje. To je život, tam si není na co stěžovat," konstatoval smírně trenér Chelsea Graham Potter.